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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» нанес 21 удар и набрал 2,16 xG в матче с «Факелом»

«Зенит» минимально обыграл «Факел» со счетом 1:0, хотя заметно превзошел соперника по большинству ключевых статистических показателей.

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