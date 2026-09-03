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Гипохлорит более чем удвоил мощность безопасной батареи на солёной воде

Гипохлорит более чем удвоил мощность безопасной батареи на солёной воде

Исследователи Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) превратили нежелательную побочную реакцию в главный рабочий механизм солёноводной батареи, добавив в электролит небольшое количество гипохлорита натрия — обычной отбеливающей жидкости.

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