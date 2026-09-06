«Первая нефть пошла». Россия запустила новую арктическую провинцию «Восток Ойл»

Первая нефть пошла к Северному Ледовитому океану У российской Арктики появился новый действующий нефтяной маршрут.
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