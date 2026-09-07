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Регионы России

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Швейцарские и российские учёные разработали биоразлагаемые композиты с растительными наполнителями

Швейцарские и российские учёные разработали биоразлагаемые композиты с растительными наполнителями

Исследователи швейцарской лаборатории материаловедения Empa совместно с промышленным партнером Elantas и при поддержке агентства Innosuisse создали инновационную эпоксидную систему, позволяющую после окончания срока службы разделять лёгкий композит на отдельные компоненты.

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