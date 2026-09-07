Швейцарские и российские учёные разработали биоразлагаемые композиты с растительными наполнителями

Исследователи швейцарской лаборатории материаловедения Empa совместно с промышленным партнером Elantas и при поддержке агентства Innosuisse создали инновационную эпоксидную систему, позволяющую после окончания срока службы разделять лёгкий композит на отдельные компоненты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Белоруссия сохран...
- L Смерть модели Джи...
- На подъездах к Кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым