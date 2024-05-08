Economist: пользуясь неразберихой в стране, украинцы прячут свои доходы от государства

Украинский бизнес использует различные лазейки, чтобы уходить от уплаты налогов. Проблема особенно остро стоит в сельском хозяйстве, которое до конфликта приносило Киеву внушительную прибыль, пишет The Economist.
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