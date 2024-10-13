«ВСУ взорвали дом. Люди под завалами стонали несколько дней»: Очевидец военных преступлений в Угледаре

В Угледаре украинские военные нанесли удар по жилому многоэтажному дому, в результате чего под обломками на протяжении нескольких суток оставались заблокированными мирные жители, большинство из которых погибли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии