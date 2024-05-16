Больше игр Microsoft на PS5, детали Assassin’s Creed Shadows, отмена мобильной The Division…

Бесплатный мини-курс «Погружение в геймдизайн: как придумывать крутые игры» — https://l.skbx.pro/Vw19kB?erid=LjN8K9kFFАнонс Assassin’s Creed Shadows, IGN принесла подробности об «ответке» Ghost of Tsushima, Ubisoft отменила The Division Heartland, «мультиплатформенная» стратегия Microsoft, печальные продажи Xbox Series, финальный патч Hi-Fi Rush, Animation Digital Network поделилась артом анимационного сериала .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)