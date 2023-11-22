В Самаре наградили лучших водителей трамвайно-троллейбусного управления

В Самаре прошло награждение лучших сотрудников трамвайно-троллейбусного управления. Грамоты, подписанные представителями департамента транспорта администрации областной столицы, были вручены пятерым водителям, управляющим троллейбусами «Адмирал».
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