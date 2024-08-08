Задорнов: рост экономики в 2024 году может превысить прошлогодний уровень

В большей степени темпы роста зависят от сельскохозяйственной отрасли Рост российской экономики в 2024 году способен превысить прошлогодний уровень: при оптимистичном развитии событий темпы составят 3,7%, сообщил в интервью РИА Новости экс-министр финансов России и экономист Михаил Задорнов.