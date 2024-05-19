В Махачкале проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан Сегодня

В городе Махачкале Республики Дагестан сотрудники 315 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с должностными лицами других правоохранительных органов и военных комиссариатов на регулярной основе проводят проверки в отношении граждан, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований действующего законодательства по воинскому учету.
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