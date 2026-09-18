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Татар-информ

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«Голосую за будущее наших детей»: участник СВО пришел на выборы в Бугульме

«Голосую за будущее наших детей»: участник СВО пришел на выборы в Бугульме

Одним из первых на избирательном участке в лицее №2 в Бугульме проголосовал участник специальной военной операции Рашид Гимаев.

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