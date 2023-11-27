Мобилизованным из Южного Медведкова доставили печи для обогрева блиндажей

Очередной гуманитарный груз доставили мобилизованным жителям СВАО добровольцы АНО «Солидарность». Удалось отправить 12 заказов для парней из Южного Медведкова, Бибирева, Северного, Лианозова, Лосиноостровского, Бабушкинского, Алтуфьевского, Ярославского, Бутырского районов.
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