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Семак согласился бы на перенос матча с «Локо» из-за снегопада: «В любых условиях можно играть, вопрос – как? Борьба, длинные передачи. Это уравнивает шансы»

Семак согласился бы на перенос матча с «Локо» из-за снегопада: «В любых условиях можно играть, вопрос – как? Борьба, длинные передачи. Это уравнивает шансы»

– Зимний футбол. В любых условиях можно играть, вопрос – как? – И как? – Все в таких условиях. Это борьба, длинные передачи.

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