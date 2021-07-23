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Курортная недвижимость: обыгрывая столицы

Курортная недвижимость: обыгрывая столицы

Курортные регионы России обошли и Петербург, и Москву по темпам роста спроса на недвижимость. В лидерах, конечно, Краснодарский край, а также Калининградская областьИтоги первых пяти месяцев 2021 года в сфере real estate получились с легким оттенком неожиданности: как гласит исследование Россельхозбанка (есть в распоряжении Business FM), активизация внутреннего туризма усилила эффект от льготных ипотечных программ, и в итоге по темпам роста спроса на недвижимость курортные регионы страны обошли оба столичных мегаполиса.

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