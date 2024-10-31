Булыкин о Батракове: «Если ему завтра «Барса» предложит контракт, то надо сразу лететь туда. А так ему нужно заматереть. Важно, чтобы не испортили большими деньгами» 

В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Локомотива» 8 голов и 6 ассистов. - Батракову всего 19. Ему еще надо провести в Премьер-лиге пару лет или стоит уехать пораньше? – Если ему завтра «Барселона» предложит контракт, то надо собирать чемоданы и сразу лететь туда.
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