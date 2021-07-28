Затопивший Европу циклон идет на Россию: стоит ли его опасаться?

Последние новостиЗатопивший Европу циклон идет на Россию: стоит ли его опасаться? Стало известно, что ранее затопивший Европу циклон «Дирк» направляется в Россию и достигнет Москвы 28 июля.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляевна Земле со временем исключительно все меняется, но к этому почему-то не могут привыкнуть люди: - так строят города, что их иногда затапливаетПсевдоним Псевдонимоввитёк, я в шоке !!! Первый вменяемый комментарий !!! Прими мои поздравления)))Алевтина Волковаа как бы заранее узнать - что именно изменится на Земле и в каких регионах, чтобы построить города правильно? Особенно с учётом того, что города строятся не на год.виктор масляевпо определению вероятности времени наиболее интенсивных дождей на Земле существуют научные институтыНаталья ИвановаВ Якутию бы пришел побыстрее...Борис ВиленскийУж полночь близится, а Германа всё нет...Валентин ПоляковГерманна!!! Германн - фамилия!Валентин ПоляковГерманна!!! Германн - фамилия!Комментировать
Свежие комментарии