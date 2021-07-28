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Затопивший Европу циклон идет на Россию: стоит ли его опасаться?

Затопивший Европу циклон идет на Россию: стоит ли его опасаться?

Стало известно, что ранее затопивший Европу циклон «Дирк» направляется в Россию и достигнет Москвы 28 июля.

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виктор масляев
на Земле со временем исключительно все меняется, но к этому почему-то не могут привыкнуть люди: - так строят города, что их иногда затапливает
Псевдоним Псевдонимов
витёк, я в шоке !!! Первый вменяемый комментарий !!! Прими мои поздравления)))
Алевтина Волкова
а как бы заранее узнать - что именно изменится на Земле и в каких регионах, чтобы построить города правильно? Особенно с учётом того, что города строятся не на год.
виктор масляев
по определению вероятности времени наиболее интенсивных дождей на Земле существуют научные институты
Наталья Иванова
В Якутию бы пришел побыстрее...
Борис Виленский
Уж полночь близится, а Германа всё нет...
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Валентин Поляков
Германна!!! Германн - фамилия!

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