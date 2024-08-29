Астраханцы станут свидетелями захватывающего водного шоу на Волге

В Астрахани в день открытия молодёжного центра «Коса» 1 сентября покажут водное шоу на Волге. Его представит международная команда «HYDRO CIRCUS», известная своими уникальными водными и воздушными экстремально-театральными шоу.
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