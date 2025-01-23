По поводу угроз Трампа России: новый президент США угрожает всем ежедневно

По поводу угроз Трампа Путину и России ввести пошлины на весь российский экспорт, если тот не согласится на «сделку» по Украине пишет украинское издание «Страна»: «На самом деле Трамп с момента своей инаугурации угрожает всем.
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