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По поводу угроз Трампа России: новый президент США угрожает всем ежедневно

По поводу угроз Трампа России: новый президент США угрожает всем ежедневно

По поводу угроз Трампа Путину и России ввести пошлины на весь российский экспорт, если тот не согласится на «сделку» по Украине пишет украинское издание «Страна»: «На самом деле Трамп с момента своей инаугурации угрожает всем.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ТРАМП МОЖЕТ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ СЕБЯ ПЕРЕД МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ, ЕСЛИ СПУСТИТ ПОД ОТКОС СВОЕГО ГЛАВНОГО ПРОТИВНИКА И ВРАГА ВСЕМУ МИРУ - СОРОСА, ВМЕСТЕ С ЕГО ИМПЕРИЕЙ!.
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Марат
грозилла)))
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