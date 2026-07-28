Аргентина попрощалась с эпохой Месси после финала ЧМ-2026

Футбольный мир получил один из самых эмоциональных моментов чемпионата мира-2026. После поражения сборной Аргентины в финальном матче против Испании команда обратилась к своему капитану Лионелю Месси с посланием, которое стало не просто словами поддержки, а настоящим признанием в любви к игроку, изменившему историю национального футбола.