Аргентина попрощалась с эпохой Месси после финала ЧМ-2026

Футбольный мир получил один из самых эмоциональных моментов чемпионата мира-2026. После поражения сборной Аргентины в финальном матче против Испании команда обратилась к своему капитану Лионелю Месси с посланием, которое стало не просто словами поддержки, а настоящим признанием в любви к игроку, изменившему историю национального футбола.
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