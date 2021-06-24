Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко посетили поля сельхозпредприятий, которые уже приступили к уборке ранних зерновых культур урожая 2021 годаВсего в районе предстоит убрать 73,8 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур.