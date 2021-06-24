Инна Федоренко посетили поля сельхозпредприятий, которые уже приступили к уборке ранних зерновых культур

Инна Федоренко посетили поля сельхозпредприятий, которые уже приступили к уборке ранних зерновых культур

Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко посетили поля сельхозпредприятий, которые уже приступили к уборке ранних зерновых культур урожая 2021 годаВсего в районе предстоит убрать 73,8 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур.

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