В Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» с признанием Крыма

Президент США Дональд Трамп рискует совершить «историческую ошибку», если признает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области российскими, заявил Financial Times председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль.
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