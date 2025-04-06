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В Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» с признанием Крыма

В Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» с признанием Крыма

Президент США Дональд Трамп рискует совершить «историческую ошибку», если признает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области российскими, заявил Financial Times председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль.

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