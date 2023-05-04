Военное обозрение

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Куратор ЧВК «Вагнер» вновь заявил о «снарядном голоде» и остатке боеприпасов всего на несколько дней в Артемовске

Куратор ЧВК «Вагнер» вновь заявил о «снарядном голоде» и остатке боеприпасов всего на несколько дней в Артемовске

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные бои, однако результативность продвижения российских подразделений во многом зависит от снабжения их боеприпасами.

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