В Забайкалье проведена совместная тренировка расчетов ОТРК «Искандер» и подразделений РХБ защиты ВВО

В ходе мероприятия личный состав и ракетные комплексы были замаскированы путем создания аэрозольной завесы площадью более 1 кв.
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