Стартовал бесплатный бета-тест Call of Duty: Black Ops 6 для всех желающих

Activision запустила открытое бета-тестирование Call of Duty: Black Ops 6 для всех желающих. За неделю до этого доступ к бета-версии получили подписчики Game Pass и владельцы предзаказов, сообщает портал DTF.
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