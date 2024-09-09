Представлены новые герои СВО

Минобороны представило новых героев спецоперации. Рядовой Платон Абдимаханов обнаружил украинские FPV-дроны, которые летели в сторону наших подразделений, и прицельными выстрелами уничтожил два вражеских беспилотника.
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