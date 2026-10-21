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Лионель Скалони продолжит руководить сборной Аргентины до 2030 года. Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, Ассоциация футбола Аргентины уже достигла устной договоренности с главным тренером сборной о продлении контракта.