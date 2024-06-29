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Царьград

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Дети нашли чемодан с криминальным трупом в Приморском крае

Дети нашли чемодан с криминальным трупом в Приморском крае

Возбуждено уголовное дело. На голове мужчины находился полиэтиленовый пакет.В Приморье дети нашли на берегу реки чемодан с мужским трупом внутри.

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