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Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID

Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID

Руководитель подразделения по оценке результативности работы государственных органов Соединённых Штатов Америки Илон Маск с юмором прокомментировал ситуацию, сложившуюся с «независимыми» СМИ России и Украины, которые сейчас остались без поддержки со стороны Агентства США по международному развитию.

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