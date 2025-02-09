Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID

Руководитель подразделения по оценке результативности работы государственных органов Соединённых Штатов Америки Илон Маск с юмором прокомментировал ситуацию, сложившуюся с «независимыми» СМИ России и Украины, которые сейчас остались без поддержки со стороны Агентства США по международному развитию.