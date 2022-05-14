Байден ответил на критику из-за нехватки детского питания в США

Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден ответил людам, которые критикуют американскую администрацию из-за нехватки питания для детей в стране, сообщив, что в руководстве государства не умеют читать мысли.
Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден ответил людам, которые критикуют американскую администрацию из-за нехватки питания для детей в стране, сообщив, что в руководстве государства не умеют читать мысли.
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