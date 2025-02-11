NDR: один человек погиб и 25 пострадали при столкновении поезда с фурой в ФРГ

Global Look Press/ MAGO/dts Nachrichtenagentur Один человек погиб и еще 25 пострадали в результате столкновения поезда и фуры в районе железнодорожного переезда на улице Реллер в Гамбурге – Реннебурге в ФРГ.
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