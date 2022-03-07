Лжесотрудница полиции обманула петербурженку на полмиллиона рублей

Предполагаемую мошенницу отпустили под подписку о невыезде. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти В воскресенье, 6 марта, у дома № 10 на улице Вадима Шефнера в Петербурге задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве.