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Забавная идея: Милонов хочет ввести полицию нравов для защиты россиян от Дня Святого Валентина

Забавная идея: Милонов хочет ввести полицию нравов для защиты россиян от Дня Святого Валентина

По мнению Милонова, праздник превратился в символ духовного упадка, пошлости и меркантилизма. Он считает, что России необходима структура, которая будет защищать традиционные ценности от "коммерческих поползновений", и видит в полиции нравов такой инструмент.

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