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"Опыт давно перевалил". Звезда "Колобка" Дмитрий Журавлёв заявил, что актёрское образование испортит его талант

"Опыт давно перевалил". Звезда "Колобка" Дмитрий Журавлёв заявил, что актёрское образование испортит его талант

Исполнитель главной роли скандальной сказки "Последний богатырь. Колобок" Дмитрий Журавлёв в интервью телеканалу "Москва 24" заявил, что не планирует получать актёрское образование, потому что у него для этого уже есть слишком большой опыт.

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