"Опыт давно перевалил". Звезда "Колобка" Дмитрий Журавлёв заявил, что актёрское образование испортит его талант

Исполнитель главной роли скандальной сказки "Последний богатырь. Колобок" Дмитрий Журавлёв в интервью телеканалу "Москва 24" заявил, что не планирует получать актёрское образование, потому что у него для этого уже есть слишком большой опыт.
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