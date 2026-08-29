Число погибших при наводнении в Непале достигло 626 человек

Число погибших из-за наводнения в Непале выросло до 626 человек. Власти страны предварительно оценивают стоимость восстановления после стихийного бедствия в 4–5 млрд долларов, пишет Reuters.
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