Почва – для каждого живого существа

Эти два образца взяты из одного и того же типа почвы и находились в севообороте зерновых (кукуруза)-бобовые в течение последних 20 с лишним лет, но их обработка была совершенно разной… Почва слева не пахалась глубоко и не удобрялась техническими аммиачными удобрениями более 20 лет.