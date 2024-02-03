Почва – для каждого живого существа

Эти два образца взяты из одного и того же типа почвы и находились в севообороте зерновых (кукуруза)-бобовые в течение последних 20 с лишним лет, но их обработка была совершенно разной… Почва слева не пахалась глубоко и не удобрялась техническими аммиачными удобрениями более 20 лет.
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