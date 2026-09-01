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Газета.ру

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РЕН ТВ: два человека разбились при падении параплана в Южно-Сахалинске

РЕН ТВ: два человека разбились при падении параплана в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске два человека разбились на параплане. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. «Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

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