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Служба и боевое применение поздних модификаций ЗРК С-75, поставленных в другие страны, и их иностранных клонов

Служба и боевое применение поздних модификаций ЗРК С-75, поставленных в другие страны, и их иностранных клонов

После того, как во второй половине 1960-х войска ПВО СССР были в достаточной мере насыщены объектовыми зенитными ракетными комплексами С-75 «Десна» и С-75М «Волхов» со станциями наведения 6-см диапазона, иностранным заказчикам вместо устаревших ЗРК СА-75М/МК стали предлагать экспортную модификацию С-75М «Волга».

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