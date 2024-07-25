Роскомнадзор не планирует разблокировку Instagram* в России

В настоящее время у Роскомнадзора нет планов по разблокировки сервиса Instagram*. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в настоящее время не рассматривает вопрос о снятии ограничений на доступ в России к сервису Instagram*.