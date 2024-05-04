Путин демонстрирует захваченную на Украине западную бронетехнику как трофей

На выставку трофейной западной техники в Москве пришли тысячи россиян, пишет El Pais. Журналисты пообщались с посетителями и отметили: люди испытывают гордость и патриотизм, когда видят захваченные танки, а многие готовы без колебаний пойти на фронт.
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