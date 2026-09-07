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Худайбердиева — об инциденте на «РЖД Арене»: «Мне принесли извинения. Никаких претензий к «Локомотиву» я не имею»

Худайбердиева — об инциденте на «РЖД Арене»: «Мне принесли извинения. Никаких претензий к «Локомотиву» я не имею»

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева сообщила, что не имеет претензий к футбольному клубу «Локомотив» из-за инцидента, который произошел сегодня утром на входе на «РЖД Арену».

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