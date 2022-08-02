Daily Moscow

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Алексей Пилько: Состояние хаоса в мировой политике постепенно усиливается, и концовка года обещает стать по-настоящему ударной»

Алексей Пилько: Состояние хаоса в мировой политике постепенно усиливается, и концовка года обещает стать по-настоящему ударной»

«Состояние хаоса в мировой политике постепенно усиливается. Китай входит в жёсткий клинч с США по Тайваню: возможный визит Нэнси Пелоси на остров способен стать триггером, провоцирующим обвальное ухудшение отношений между двумя сверхдержавами.

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