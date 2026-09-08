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Несекретные материалы

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Пытавшийся убить российского генерала молдаванин успел выстрелить в него 6 раз

Пытавшийся убить российского генерала молдаванин успел выстрелить в него 6 раз

21-летний гражданин Молдавии Николае Кочу, который был задержан силовиками в России за покушение на жизнь военнослужащего РФ, успел выстрелить в него не менее шести раз.

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