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Царьград

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Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    И эти тупорылые создания лезут и лезут,несмотря на......ну что ж,до последнего хохла!!!!Их предупреждали....
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Волонтёр Чайкина: группа срочников 9 дней пряталась в болотах под Курском от ВСУ

Волонтёр Чайкина: группа срочников 9 дней пряталась в болотах под Курском от ВСУ

Ребята всё время прятались в воде: дошло до того, что к моменту спасения у них начало гнить бельё.После вторжения ВСУ в Курскую область началась активная работа волонтёров по поиску солдат-срочников.

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Комментарии
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Амара Карпова
Хоть живы🙏
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