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Тень выборов: ученые из США опровергли влияние России на победу Трампа

Тень выборов: ученые из США опровергли влияние России на победу Трампа

Пропагандистская кампания в соцсетях на выборах президента США 2016 года, в проведении которой обвиняют Россию (так называемый рашагейт), не оказала никакого влияния на политические предпочтения американцев, показало исследование иностранных ученых.

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