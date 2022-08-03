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Телефонные мошенники теперь представляются «голосовым помощником» банка

Телефонные мошенники теперь представляются «голосовым помощником» банка

Мошенники освоили новый способ телефонного обмана россиян в период отпусков. Подняв трубку, потенциальная жертва слышит характерный звук голосового помощника, который сообщает, что в банк поступила заявка на изменение телефонного номера клиента.

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