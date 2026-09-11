Уралвагонзавод защитил танки от дронов стальными тросами

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) запустил в серийное производство новые штурмовые комплекты всеракурсной защиты танков Т-80БВМ от беспилотников, выполненные из специальных высокопрочных стальных тросов.
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