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Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на Нижнекамск

Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на Нижнекамск

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Два человека погибли, 12 получили травмы в результате атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске Республики Татарстан.

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