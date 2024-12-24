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Poejka

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Этот рецепт стал моим любимым. Салат с курицей и яичными блинчиками

Этот рецепт стал моим любимым. Салат с курицей и яичными блинчиками

Салат с курицей и яичными блинчиками — это питательное и впечатляющее блюдо, которое сочетает в себе легкость и насыщенность, делает его отличным выбором для разнообразных случаев: от праздничного стола до повседневного ужина.

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