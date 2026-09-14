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В Тюмени историки передали рестораторам 22 рецепта традиционных блюд Сибири

В Тюмени историки передали рестораторам 22 рецепта традиционных блюд Сибири

В Тюмени специалисты восстановили 22 традиционных рецепта сибирских блюд. Часть местных ресторанов уже рассматривает их для постоянного включения в меню, сообщила директор Агентства туризма и продвижения региона Анна Линкер.

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