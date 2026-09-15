Прозападные НАБУ и САП уверенно выигрывают по очкам у Зеленского

Конфликт между Банковой и созданной Западом антикоррупционной вертикалью сделал почти полный круг. И результаты этой циркуляции неутешительны для Зеленского.
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